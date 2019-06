Willem-Alexander geïnstalleerd als lid van Britse Orde van de Kousenband

Alle leden van de orde verzamelen zich rond 15.30 uur Nederlandse tijd in vol ornaat voor de installatie van de nieuwe ridders en dames bij Windsor Castle. "Dat betekent dat de koning straks opgaat in een gezelschap in een wolk van fluweel en struisvogelveren met veel geschitter", zegt Paul Rem.

"Waar je op moet letten is de keten van de Orde van de Kousenband met Sint-Joris en de draak eraan. Die is vastgemaakt aan witte linten", legt de conservator uit. "Daarnaast is er het wapen van de Orde, het rode kruis op het witte schild. Of de koning aan zijn linkerbeen ook echt een kousenband gegespt heeft gekregen, dat kunnen we niet zien."

De jaarlijkse optocht van koningin Elizabeth en andere leden van de Orde van de Kousenband (in het Engels Most Noble Order of the Garter) trekt altijd veel belangstelling van het publiek.