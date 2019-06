Hongkong wil straten na protestnacht gaan schoonvegen

De politie in Hongkong wil de straten gaan schoonvegen. Na het massale protest van gisteren hebben veel betogers de nacht op straat doorgebracht, vlak bij overheidsgebouwen. De autoriteiten lieten dat toe, maar op een persconferentie heeft de politie nu gezegd dat het klaar moet zijn.

Kort daarna verschenen de eerste politiekordons in een straat in het centrum van de stad. De agenten grepen nog niet hardhandig in; ze verzochten de demonstranten om te vertrekken. Dat deden ze niet. In plaats daarvan riepen ze leuzen naar de politie.

Het protest in Hongkong richt zich tegen een wet die het mogelijk maakt om verdachten uit te leveren aan China. Activisten zijn bang dat China daarmee zijn greep op de voormalige Britse kolonie vergroot.

Autonomie

Hongkong telt zo'n 7 miljoen inwoners en is sinds 1997 deel van China, maar wel met een zekere mate van autonomie. Zo heeft Hongkong een eigen rechtssysteem, meerdere politieke partijen en relatief veel persvrijheid.

Peking is wel verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en defensie. De chief executive van Hongkong, momenteel Carrie Lam, wordt gekozen door een kiescollege waarin de Chinese regering een flinke vinger in de pap heeft.

Geen afstel

Vorige week zondag was er al een massaal protest tegen de omstreden wet, en afgelopen woensdag opnieuw. Carrie Lam besloot daarop de invoering van de wet uit te stellen. Maar uitstel is nog geen afstel en daarom liepen de straten van Hongkong gisteren opnieuw vol.

Volgens de organisatoren waren er 2 miljoen mensen op de been, waarmee het de grootste demonstratie in de geschiedenis van Hongkong zou zijn. De autoriteiten hielden het op zo'n 340.000 betogers.

Carrie Lam toonde zich onder de indruk van het protest. Ze prees de intenties van de betogers en bood haar excuses aan voor de uitleveringswet. Maar ze trok het voorstel niet in. Veel betogers willen nu dat Lam aftreedt.