Topman Boeing erkent fouten bij 737 MAX

Boeing heeft een fout gemaakt bij het omgaan met de problemen rond het waarschuwingssysteem in de cockpit van de 737 MAX en ook met de communicatie daarover. Dat heeft topman Dennis Muilenburg tegen journalisten gezegd in Parijs, voor het begin van de jaarlijkse internationale luchtshow op de luchthaven Le Bourget.

De vliegtuigbouwer ligt zwaar onder vuur na twee vliegtuigongelukken met een 737 MAX 8, in Ethiopië en Indonesië, waarbij in totaal 346 inzittenden om het leven kwamen. Beide ongevallen werden veroorzaakt door een fout in het waarschuwingssysteem in de cockpit.

Vertrouwen

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA zegt dat Boeing in gebreke is gebleven door zeker een jaar stil te houden dat het veiligheidssysteem het niet goed deed. Muilenburg zei wel dat Boeing zich aan alle regels heeft gehouden bij het ontwerpen van de 737 MAX.

De Amerikaan zei dat Boeing open zal zijn, maar dat het veel tijd zal kosten om het vertrouwen van de klanten terug te winnen. De vliegtuigbouwer werkt eraan om de 737 MAX nog dit jaar weer te laten vliegen.