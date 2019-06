Topman Van Dijkhuizen vertrekt bij ABN Amro

ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen gaat volgend jaar weg bij de bank. Zijn termijn loopt tot 12 april en hij wil geen nieuwe termijn. Er is nog geen opvolger.

De 63-jarige Van Dijkhuizen volgde twee jaar geleden Gerrit Zalm op. Hij was sinds 2013 financieel directeur bij de bank. Daarvoor had hij gewerkt bij zakenbank NIBC en had hij functies bij de ministeries van Economische Zaken en Financiƫn.

Van Dijkhuizen zegt dat hij zich de komende maanden volledig zal inzetten voor de bank. Voorzitter Tom de Swaan van de raad van commissarissen zegt dat de raad trots is op de resultaten die Van Dijkhuizen heeft behaald. "De bank staat er goed voor en is goed op weg om zijn financiƫle doelstellingen te halen".

De raad van commissarissen gaat op "een tijdige en ordelijke wijze" op zoek naar een opvolger. Die zal zowel binnen als buiten de bank worden gezocht, aldus de raad.