Premier Libië wil verkiezingen om eind te maken aan geweld

Het hoofd van de door de VN erkende regering van Libië, premier Fayez al-Sarraj, stelt voor om snel algemene verkiezingen te houden en de burgeroorlog in het land te beëindigen.

Hij doet zijn oproep op het moment dat de troepen van strijdheer Haftar in de buurt komen van Tripoli. Gevreesd wordt dat de strijd om de hoofdstad uitloopt op een bloedbad.

Forum

Op een persconferentie in Tripoli stelde al-Sarray voor om een "Libisch forum" op te richten dat een vreedzame oplossing moet vinden voor de strijd in het land. Iedereen die een "vreedzame en democratische oplossing" wil kan aan het forum deelnemen, zei al Sarraj.

Hij stelde dat er geen plaats zal zijn voor hen die een nieuwe dictatuur nastreven. De premier riep verder de Verenigde Naties op om zijn plan voor een Libisch forum te steunen en toezicht te houden op de verkiezingen.

Vrees voor een bloedbad

Na de val van dictator Kadhafi in 2011 is in Libië een strijd om de macht ontbrand, die nog steeds niet is uitgewoed. Tienduizenden mensen zijn voor het geweld gevlucht.

Libië heeft weliswaar een door de VN erkende regering, maar krijgsheer Haftar heeft met zijn troepen een groot deel van het land in handen.

Haftar krijgt internationaal waardering voor zijn strijd tegen extremistische groepen in Libië, maar zijn tegenstanders zijn bang dat hij in het land opnieuw een dictatuur wil vestigen.