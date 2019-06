Nederlander in Buenos Aires: 'Zo'n grote storing heb ik nog nooit gezien'

"In Buenos Aires valt de stroom vaker uit, maar zo'n grote storing heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Sander Weeda. Hij woont sinds zeven jaar in de hoofdstad van Argentinië, een van de plekken getroffen door de stroomstoring in Zuid-Amerika.

Tientallen miljoenen mensen in Argentinië, Uruguay en delen van Brazilië, Chili en Paraguay zaten uren zonder stroom. In Argentinië begaf het elektriciteitssysteem het vanochtend rond 07.00 uur lokale tijd in het hele land. Intussen is de elektriciteit in het zuiden en noordwesten weer terug, maar dat is nog niet het geval in Buenos Aires.

Bovendien regent en onweert het er al dagen, vertelt de 30-jarige Weeda, die rondleidingen geeft in de stad met ongeveer 3 miljoen inwoners. "De combinatie van de stroomstoring en het noodweer is wel een probleem voor veel mensen hier, maar als het een werkdag was waren de problemen waarschijnlijk nog veel groter."

In delen van Zuid-Amerika was het vanochtend vroeg compleet donker: