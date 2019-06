Vrouw Israëlische premier bekent misbruik overheidsgeld

Sara Netanyahu, de vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, geeft toe dat zij misbruik heeft gemaakt van overheidsgeld. Ze heeft op kosten van de staat voor ruim 80.000 euro aan maaltijden besteld, erkent ze zelf.

Dat gebeurde tussen 2010 en 2013 toen de ambtswoning van de premier een kok in dienst had. De vrouw van Netanyahu zou net hebben gedaan alsof die er niet was.

Door schuld te bekennen kon Sara Netanyahu een deal sluiten met justitie. Ze krijgt een boete opgelegd van ruim 13.000 euro, en hoeft nu niet het hele bedrag van 80.000 euro terug te betalen. Volgens de aanklager voorkwam de deal ook dat er 80 getuigen moesten worden opgeroepen. De premiersvrouw heeft nu wel een strafblad.

Bestellingen in opdracht

Netanyahu droeg medewerkers op de maaltijden te bestellen. Ze heeft steeds gezegd dat ze niets heeft misdaan. Premier Netanyahu noemde de aantijgingen tegen zijn vrouw vorig jaar absurd en ongefundeerd.

Volgens de advocaat van Sara Netanyahu heeft de hele zaak niks te maken met zijn cliënt, maar zijn de aantijgingen bedoeld om haar echtgenoot te schaden. Tegen Benjamin Netanyahu zelf lopen drie onderzoeken wegens fraude en omkoping.