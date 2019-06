Twee piloten omgekomen bij crash in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland zijn de piloten van twee vliegtuigjes omgekomen, nadat ze in de lucht met elkaar in botsing waren gekomen. Een van de toestellen vervoerde kort voor het ongeluk nog vier parachutisten, maar die waren al gelost toen het mis ging. In het andere vliegtuig zat alleen de piloot.

De botsing vond plaats in de buurt van het vliegveld van Masterton, op het Noordereiland.

"We hoorden een enorme knal en toen zagen we brokstukken uit de lucht komen", zei een ooggetuige tegen de Nieuw-Zeelandse nieuwssite The New Zealand Herald. De wrakstukken vlogen op de grond in brand.

Afgelopen vrijdag stortte in Nieuw-Zeeland ook een vliegtuigje neer, waarbij de 78-jarige piloot omkwam. Deze crash was eveneens op het Noordereiland. Het lichaam van het slachtoffer werd gisteren na een zoektocht bij het wrak van het toestel gevonden.