Ruim 2,5 jaar na dato 131e slachtoffer erkend van aanslagen in Parijs

De aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs, in november 2015, blijkt nóg een leven te hebben geëist. Op basis van een uitgebreid onderzoek naar de zelfmoord van Guillaume Valette, twee jaar later, concluderen onderzoeksrechters dat zijn dood een direct gevolg is van de terroristische aanval.

Guillaume Valette overleefde op 13 november 2015 de aanslag in de Bataclan, waarbij 89 mensen om het leven kwamen. In totaal vielen die dag 130 doden in Parijs tijdens bijna gelijktijdige aanvallen op verschillende restaurants en cafés en een voetbalstadion.

Valette kwam fysiek ongedeerd uit de aanslag op de concertzaal, maar kampte daarna met een ernstig posttraumatisch stresssyndroom. Na een lange lijdensweg hing hij zichzelf op 19 november 2017 op in zijn kamer in de psychiatrische kliniek waar hij een maand eerder was opgenomen. Hij was toen 31 jaar oud.

Direct verband

Sinds zijn dood strijden zijn ouders voor de erkenning dat Guillaume ook een slachtoffer is van de aanslagen in Parijs, schrijft de Franse krant Le Parisien. Zij kregen daarbij de steun van een psychiater die is gespecialiseerd in wettelijke vergoedingen voor lichamelijk letsel. Zij stelde een directe verband vast tussen de psychisch-traumatische stoornis die Valette na de aanslag ontwikkelde en zijn zelfmoord twee jaar later.

Die erkenning is nu vastgelegd in een rapport van twee onderzoeksrechters, waarmee Valette het 131e slachtoffer is geworden van de aanslagen in Parijs. Een speciale rechtbank moet zijn slachtofferstatus nog bevestigen.

Onzichtbare verwondingen

De advocaat die de ouders van Valette tijdens het hele proces heeft bijgestaan, blijft benadrukken dat ook onzichtbare verwondingen van slachtoffers heel zwaar kunnen wegen. "Deze verwondingen kunnen, net als een geamputeerd been, een grote handicap vormen." Ook bij het vergoedingensysteem dat er is voor slachtoffers van terrorisme moet volgens de advocaat meer oog zijn voor geestelijk letsel.

Maar om een financiële vergoeding is het de ouders van Guillaume Valette niet te doen, zegt correspondent Frank Renout. "Het gaat ze echt om die erkenning dat hun zoon niet zomaar ziek was, maar dat dat kwam door die aanslag. Dat mensen die geen zichtbare wonden hebben, ook gewond kunnen zijn. Bovendien mogen ze door deze erkenning volgend jaar ook aanwezig zijn bij het proces tegen de daders."