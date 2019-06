Enorm vliegtuig na één vlucht al te koop voor 400 miljoen

Heb je het breed? Dan is het breedste vliegtuig ter wereld misschien iets voor je. De Stratolauncher is te koop voor 400 miljoen dollar (ongeveer 357 miljoen euro).

Het vliegtuig is ontwikkeld om een raket te lanceren vanaf 10 kilometer. Dat maakt lanceringen goedkoper omdat er minder brandstof voor nodig is. De Stratolauncher heeft een spanwijdte van 117 meter, twee rompen en zes motoren.

In april maakte het gigantische vliegtuig voor het eerst een geslaagde testvlucht in de woestijn. Stratolaunch Systems, het bedrijf achter het toestel, staakt zijn activiteiten. Moederbedrijf Vulcan is het bedrijf van Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft. Hij overleed in oktober aan lymfeklierkanker.

Dit zijn beelden van de testvlucht eerder dit jaar: