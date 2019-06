'Saudi-Arabië ziet af van executie jongste politieke gevangene'

Saudi-Arabië lijkt af te zien van de executie van de 18-jarige Murtaja Qureiris, die sinds zijn dertiende in de gevangenis zit. Verschillende bronnen, onder wie een Saudische ambtenaar, melden aan Reuters en CNN dat Qureiris in 2022 vrijkomt.

Ruim een week geleden brachten CNN en Amnesty International naar buiten dat Saudi-Arabië van plan was de tiener de doodstraf te geven. Daarop werd internationaal geschokt gereageerd. Amnesty begon met een actie voor de jonge Saudiër en Oostenrijk sloot een door Saudi-Arabië gefinancierd geloofscentrum.

Qureiris is lid van de gemarginaliseerde sjiitische minderheid in het land. In 2011 nam hij als 10-jarige deel aan protesten tegen de regering. "Het volk wil mensenrechten", riep hij. Twee jaar later werd de jongen gevangen gezet, nadat hij was opgepakt toen hij met zijn familie onderweg was naar Bahrein. Qureiris werd daarmee de jongste politieke gevangene ooit in het land.

De familie van Qureiris demonstreert geregeld tegen het regime. De laatste jaren worden activisten harder aangepakt. Zo zijn onlangs 37, voornamelijk sjiitische, mannen geëxecuteerd. Ook in die groep zaten drie verdachten die als minderjarige een strafbaar feit hadden gepleegd. De doodstraf mag niet worden uitgevoerd bij minderjarigen.