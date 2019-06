Gemeente Heerlen onderzoekt verband dode damhertjes en festival

De gemeente Heerlen gaat de dood van twee pasgeboren damherten onderzoeken. De kalveren overleden donderdag en vrijdag tijdens voorbereidende werkzaamheden voor een festival in het Aambos.

Sectie moet uitwijzen of de dood van de dieren verband houdt met de werkzaamheden. Volgens een wethouder is die kans niet groot. "Vaak overlijden deze kwetsbare dieren omdat ze giftige planten eten of bijgevoederd worden door bezoekers. Daarom vragen we ook om de dieren vooral niet te voeren", zegt hij tegen 1Limburg.

Volgens de wethouder heeft vlak voor het evenement nog een 'ecologische schouw' plaatsgevonden, waarbij is nagegaan welke effecten het evenement heeft op de natuurlijke omgeving. De uitkomst daarvan was dat de dieren geen levensbedreigende hinder zouden ondervinden van het tweedaagse festival.

Stress

De Partij voor de Dieren in Heerlen maakte zich al langer zorgen over het festival dat plaatsvindt in het broedseizoen. "Ik ben erg geschrokken," zegt de Heerlense PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin.

"Dieren ondervinden stress van zo'n festival. En die kan deze damhertjes zomaar fataal zijn geworden." De partij gaat vragen stellen aan het gemeentebestuur. Zaterdag is een wake georganiseerd voor de overleden dieren.