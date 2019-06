Ruimte gevraagd aan Amerikanen voor ontbindende grijze walvissen

Een bijzonder verzoek aan huizenbezitters aan de kust van de Amerikaanse staat Washington: oceanografen hebben hun gevraagd land beschikbaar te stellen voor ontbindende grijze-walviskadavers.

Op die manier kunnen wetenschappers het proces bestuderen. De skeletten die overblijven kunnen worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Er zijn al kustbewoners die ja hebben gezegd. Een van hen zegt tegen CNN: "Hoe vaak krijg je de kans om zoiets recht voor je neus te zien gebeuren?"

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration, een soort KNMI, zijn er dit jaar al dertig walvissen gestrand in de kustwateren van Washington zoals Puget Sound en de Salish Sea, het hoogste aantal in 20 jaar.

De organisatie werkt normaal samen met de overheid om plekken te vinden voor de ontbinding, maar zoekt nu extra oplossingen vanwege het uitzonderlijk hoge aantal dode dieren. Het is niet te zeggen hoe lang het ontbindingsproces duurt; sommige walvissen wegen ruim 40 ton.