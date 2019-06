Opnieuw groot protest in Hongkong tegen omstreden uitleveringswet

In Hongkong zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been voor een demonstratie tegen de omstreden uitleveringswet. Regeringsleider Carrie Lam zei gisteren op een persconferentie dat de wet, die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. "We hebben het slecht gecommuniceerd, we moeten het beter uitleggen."

Tegenstanders vinden het uitstel onvoldoende. Ze eisen dat de wet helemaal van tafel gaat, dat Carrie Lam aftreedt en dat demonstranten die zijn opgepakt, worden vrijgelaten. Volgens hen kan de regering in Peking door de wet zijn greep op Hongkong vergroten en oppositieleiders aanpakken.

Confrontatie bij parlement

De afgelopen week hebben honderdduizenden inwoners van Hongkong gedemonstreerd. Woensdag kwam het tot een felle confrontatie met de politie bij het parlement. Aan beide kanten raakten mensen gewond, tientallen betogers werden opgepakt.

Na de nieuwe protestbijeenkomst van vandaag willen tegenstanders van de uitleveringswet morgen een grote staking organiseren. Onder meer het bedrijfsleven wordt opgeroepen hieraan mee te doen.

Hongkong was een Britse kroonkolonie. Sinds 1997 maakt de stad deel uit van China volgens het principe 'één land, twee systemen'.