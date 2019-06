'Turks-Nederlandse 'koning van heroïne' opgepakt in Spanje'

De Spaanse politie ontdekte in januari dat een drugshandelaar in de stad Ourense veel heroïne begon te verhandelen en startte een onderzoek dat tot de arrestaties van gisteren heeft geleid. Rechercheurs namen naast de heroïne ook 66 kilo speed en duizenden euro's in cash in beslag.

U. werd twee keer eerder gearresteerd. De laatste keer was in 2008 toen de Spaanse politie de grootste heroïnevangst ooit in Spanje deed. Toen werd meer dan 300 kilo drugs op een jacht bij Barcelona ontdekt. In 1994 belandde U. in de de gevangenis na de vondst van 118 kilo heroïne in Madrid.