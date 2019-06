Wekdienst 16/6: Vaderdag en Brits tv-debat met opvolgers May

Wat heb je gemist?

De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar het aantal cyberinbraken in het Russische elektriciteitsnet opgevoerd. Het doel is om te laten zien dat de VS kan terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS, schrijft The New York Times. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben ze ontwrichtende malware geplaatst, onder meer als vergelding voor een Russische nepnieuwscampagne tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar.

