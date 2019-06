Vijf doden bij botsing tussen trein en auto in Polen

Bij een botsing tussen een trein en een personenauto zijn in Polen vijf mannen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond in de buurt van de stad Wroclaw, in het zuidwesten van het land.

De spoorwegovergang was niet voorzien van slagbomen, maar wel van waarschuwingslichten. Volgens de spoorwegmaatschappij functioneerden die correct.

Hoe het ongeluk dan toch heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat het zaterdagavond mogelijk hevig regende, waardoor de bestuurder de overgang niet goed kon zien.