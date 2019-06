Thomas Rueb wint Brusseprijs met boek over Laura H.

Rueb reageerde verheugd op de winst en de woorden van de jury. "Ik dacht aan het begin dat het een klassiek journalistiek boek zou worden, maar doordat zij zo open was, kon ik het boek dicht bij haar brengen."

Aan de prijs, een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, is een bedrag van 10.000 euro verbonden. De andere genomineerden waren Peter Giessen met Retour de France. Over de route nostalgique naar het Frankrijk van nu, Marcel Haenen met De bokser. Het leven van Max Moszkowicz, Chris de Stoop met Wanneer het water breekt en Arjen van Veelen met Amerikanen lopen niet. Leven in het hart van de VS.

24 maanden

Laura H. vertrok in 2015 samen met haar man en kinderen naar het kalifaat van Islamitische Staat in Syrië en Irak. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen naar door Koerden bevrijd gebied. Bij aankomst op Schiphol werd ze opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank legde haar een straf op van 24 maanden cel, waarvan 13 voorwaardelijk.

H. heeft verklaard dat ze door haar man gedwongen werd naar het kalifaat af te reizen. Volgens de rechter was de IS-ganger op de hoogte van de misdaden van de terroristische organisatie in Irak en Syrië. Door te zorgen voor haar gezin had ze een ondersteunende rol voor het plegen van terroristische misdrijven, aldus de rechter.

Met H. gaat het nu beter, vertelt prijswinnaar Rueb. Ze is afgelopen woensdag geslaagd voor de havo en is druk met het opvoeden van haar kinderen.