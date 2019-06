Maestro Bernard Haitink (90) dirigeert laatste concert in Nederland

Ook bij de nieuwe generatie dirigenten is er veel respect voor Haitink. "Hij staat altijd in dienst van de muziek", zegt Manoj Kamp (31). "Hij maakt geen showy extra bewegingen die eigenlijk meer voor het publiek zouden zijn dan voor de spelers in het orkest. Hij laat de muzikanten echt tot hun recht komen, doordat zijn ego hem niet in de weg staat op het podium."

Kamp vindt het niet zonde dat Haitink heeft besloten te stoppen. "Ik gun het hem juist van harte. Hij heeft een lange, rijke carrière gehad. Dus ik vind het juist bewonderenswaardig dat hij op zo'n bescheiden manier afscheid neemt. Zoals het hem betaamt eigenlijk, want zo is hij altijd geweest in zijn carrière: hij heeft zich nooit muzikaal in het middelpunt willen plaatsen."

Het besluit om te stoppen kwam tijdens een sabbatical, die Haitink had genomen nadat hij vorig jaar was gevallen tijdens een concert in het Concertgebouw. In de Volkskrant zegt hij: "Als ik alleen was geweest, was ik misschien op een of andere manier nog doorgegaan. Van de andere kant wil ik niet in een situatie belanden waarin mensen zeggen: Bernard is een aardige kerel, maar hij moet niet meer dirigeren. Dat wil ik voorkomen."

In dit filmpje op Twitter zijn de laatste momenten van het concert te zien, inclusief de staande ovatie voor maestro Haitink: