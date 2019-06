Tijdreis in Nederlandse steden in de maak met 'big data uit verleden'

Het project kreeg dit jaar een miljoen euro van de Europese Commissie om een voorstel te ontwikkelen. Daarnaast hebben universiteiten en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek geld beschikbaar gesteld. Ook gemeenten, provincies, het Louvre en het Rijksmuseum zijn betrokken, vertelt Julia Noordegraaf, hoogleraar Erfgoed en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

"We weten al veel over de beroemde schilders en de elite in het Amsterdam van de 17e eeuw, maar we weten niet goed wat gewone Amsterdammers in huis hadden", zegt Noordegraaf. "De data zijn er wel, maar zaten opgesloten in het archief. Die kunnen we er nu met slimme technologie uithalen. Daardoor kunnen we zeggen wat normale Amsterdammers kochten aan schilderijen en porselein."

In de hoofdstad richten ze zich vooral op het maken van kaarten met datavisualisaties en 3D-modellen van gebouwen uit het verleden. Dat doen ze op basis van informatie uit onder meer notariële aktes, waarop bijvoorbeeld een inventaris of testament staat.

Ook is er voor Amsterdam een website waarop je je eigen straat kunt opzoeken en dan al het beschikbare beeldmateriaal uit de gemeentelijke archieven te zien krijgt. Maar het project is nog volop in ontwikkeling, zegt Noordegraaf. "De komende jaren wordt nog hard gewerkt aan die ene voordeur waarachter alle onderdelen van Time Machine moeten samenkomen."