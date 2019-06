Gestolen instrumenten Haarlemse fanfare terecht

De bandleden van het Haarlemse fanfarekorps Blij met Muziek hebben hun instrumenten terug. Ze werden afgelopen week gestolen, maar de politie heeft de instrumenten gevonden.

De toekomst van de Haarlemse band leek onzeker toen een aanhanger met de instrumenten in de nacht van woensdag op donderdag werd gestolen. In de band spelen mensen met een verstandelijke beperking.

Na de diefstal deed de eigenaresse een emotionele oproep. Het fanfarekorps kon zijn geluk niet op toen violist André Rieu gisteren aanbood om de muzikanten te helpen. Hij wilde de rekening betalen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Te heet onder de voeten

Die hulp is nu niet meer nodig. Alle instrumenten zijn volgens de politie "zo goed als zeker ongeschonden" en zijn inmiddels terug bij de fanfare. Volgens de secretaris van de band, Anita Kuipers, ontbreken er wel nog wat spullen. "We zijn superblij", zegt ze tegen NH Nieuws. "Maar we zijn wel wat dingen kwijt zoals materiaalbakken en trommelstokken."

Ze denkt dat de dieven uit paniek de spullen hebben gedumpt. "Volgens mij is het ze te heet onder de voeten geworden door alle aandacht." Zowel de aanhangwagen waar de instrumenten in lagen als de dader is niet gevonden.