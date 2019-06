Oerol streeft naar meer diversiteit 'op het rafelrandje van Nederland'

Een man in een rolstoel speelt een tango op zijn bandoneon. Het is een rol van Carel Kraayenhof, een van de grote namen op Oerol, in de voorstelling Lost Tango van Orkater/Via Berlin/Ragazze Quartet. Het is locatietheater volgens de lange traditie van het Terschellinger festival. De nieuwe directeur Siart Smit wil daarop voortbouwen in een streven naar meer diversiteit.

Lost Tango wordt gespeeld in een zandafgraving, midden in een bos. Het stuk is geschreven door Sophie Kassies, de regie is van Ria Marks, een van de vertrouwde theatermaaksters op Oerol. Het gaat over een cruiseschip dat zijn glorietijd al lang achter de rug heeft. Het ligt te roesten aan een kade, zo is te zien aan de versleten gangboorden in het zand.

Papa Tango (Kraayenhof) klampt zich vast aan zijn muziek. Met zijn tangotrio en het Ragazze Quartet speelt hij varianten van de klassieke tango nuevo van Astor Piazzolla en de moderne tango rupturo van Julián Peralta. Het is een en al weemoed en verlangen. Het culmineert in een conflict als de wereldwijze Anna terugkeert naar het schip en de confrontatie aangaat met haar zussen Clara en Bianca. Op de klanken van de muziek moet het komen tot een doorbraak.

Heel anders zijn de voorstellingen van het Nieuw Utrechts Toneel, in een bolvormige rode tent op de Noordvaarder, de vlakte bij West-Terschelling. Zo gaat het is een voorstelling in coproductie met het Antwerpse gezelschap De Nieuwe Tijd. Het is een sobere voordracht door Freek Vielen, met indringend cellospel van Harald Austbø.