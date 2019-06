Rutte dreigt grote ondernemingen: ze moeten de salarissen verhogen

Premier en VVD-leider Rutte dreigt lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven niet door te laten gaan als grote bedrijven de salarissen van het personeel niet fors verhogen. Op een partijbijeenkomst in Aalsmeer zei hij dat de winsten van grote ondernemingen tegen de plinten op klotsen. "Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de cao's. Die gaan onvoldoende omhoog en dat vind ik niet acceptabel", voegde hij eraan toe.

Volgens Rutte gaat het helemaal mis. Hij noemde het een ongeschreven regel dat het als het met grote bedrijven goed gaat het ook goed gaat met het personeel.

Fundamentele wederkerigheid

Rutte benadrukte dat de cao-lonen van grote bedrijven bepalend zijn voor de rest van Nederland. "Ze zijn trendsettend." De premier en VVD-voorman zei dat er een "fundamentele wederkerigheid" moet zijn tussen wat het bedrijf verdient en wat de mensen verdienen. Hij onderstreepte dat het laatste wat hij wil is om bedrijven tegen te werken, maar dat dit een heel fundamenteel punt is. Volgens hem moet deze "basale naoorlogse deal" hersteld worden.

Rutte zei dat hij er over nadenkt de tarieven in de vennootschapsbelasting niet of minder te verlagen als de lonen bij grote bedrijven de komende tijd niet aanzienlijk stijgen. Hij overweegt "als zij het niet doen dat geld via een lagere inkomstenbelasting terug te geven aan de werknemers. Dat is het risico dat ze daarmee lopen."

Rutte benadrukte dat zijn partij in het strijdperk komt voor hardwerkende mensen, die vroeg opstaan en vooruit willen komen. De grote groep Nederlanders met een heel normaal salaris, die voelt dat in gevallen van tegenslag de buffers uitgeput raken, heeft volgens Rutte een bondgenoot in de VVD.