Man die Braziliaanse president neerstak naar psychiatrische inrichting

De 41-jarige dader stak Bolsonaro in september vorig jaar bij een campagnebijeenkomst neer. Bolsonaro werd met ernstige verwondingen opgenomen in een ziekenhuis. Na drie weken was hij voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten. Eind oktober won hij de verkiezingen.

De dader zei in een video dat God hem had opgedragen om Bolsonaro neer te steken. Van 2007 tot 2014 was hij lid van de linkse PSOL-partij. Volgens zijn familie had hij psychische problemen en was hij erg religieus. Volgens de rechtbank had hij ook plannen om de toenmalige president Temer te vermoorden.