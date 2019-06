Pegida-voorman aangevallen bij flyeractie in Eindhoven

De voorman van anti-islambeweging Pegida, Edwin Wagensveld, is in Eindhoven aangevallen. Dat gebeurde bij een flyeractie in de buurt van de Al-Fourqaan moskee in stadsdeel Woensel. Hij ontkwam aan zijn belagers en werd daarna "voor zijn eigen veiligheid meegenomen", aldus een politiewoordvoerder.

Rond drie uur vond het opstootje plaats. Er is niemand aangehouden.

Op dit filmpje op Twitter is te zien hoe Wagensveld wegrent voor omstanders die hem willen slaan: