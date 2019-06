97 omgekomen brandweermensen herdacht, Sonja's vader is een van hen

"Vanwege het spannende weer fietste ik achter hem aan. Ik wilde de woeste zee zien, de hoge golven", vervolgt ze haar verhaal. "Terwijl de ergste storm van de eeuw over Noordwijk raasde, kwam het nieuws binnen dat er brand was uitgebroken in Huis ter Duin."

"Ik fietste erheen. Overal was vuurregen, je zag geen hand voor ogen en mensen waaiden van de boulevard af. Ik had geen goed gevoel over de brand en fietste er tot tweemaal toe heen, totdat ik werd weggehaald."

Bel in huis

Door een flashover (een plotselinge gasverbranding) komen haar vader en zijn collega's Jan de Ridder en Gerrit Heeringa om het leven. "Sindsdien maak ik alle belangrijke gebeurtenissen mee zonder hem. Ik heb mijn vader inmiddels langer niet dan wel."

"Hij was een sociale man, een man van het volk, als hij ergens binnenkwam stond er iemand. Hij stond voor iedereen klaar. Ik plaatste hem lange tijd op een voetstuk. Hij wilde zijn leven geven voor dat van een ander."

Sonja vertelt over haar jeugd. Haar vader had een baan en was daarnaast vrijwilliger bij de brandweer. "Bij ons hing toen nog een bel in huis, die afging als er wat was. Het was de sport om zo snel mogelijk bij de brandweergarage te komen. Een aantal buurmannen was ook vrijwilliger. Wij werden als gezin vaak wakker van die bel, die midden in de nacht ging."