'Hongkong stelt uitleveringswet uit'

De regering van Hongkong gaat de wet, die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt, uitstellen. Verwacht wordt dat regeringsleider Carrie Lam later vandaag een persconferentie geeft, zo melden plaatselijke media.

Tegen de uitleveringswet is de afgelopen week massaal gedemonstreerd. Honderdduizenden mensen kwamen op de been. Woensdag kwam het tot felle confrontaties bij het parlement van de stad. Tienduizenden mensen blokkeerden de straten om het debat over de wet te verhinderen. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om het protest op te breken. Tientallen betogers en zeker 20 politiemensen raakten gewond.

Onaanvaardbaar

Regeringsleider Lam sprak woensdag van "onaanvaardbare, gewelddadige protesten" die van tevoren waren gepland.

Tot nu toe hield ze vast aan de wet, maar vermoedelijk is ze door haar adviseurs op andere gedachten gebracht.

De demonstranten zeggen dat de uitleveringswet tot gevolg heeft dat China zijn greep op Hongkong vergroot. Het zou vooral een middel zijn om oppositieleiders aan te pakken. Ze hebben geen vertrouwen in het Chinese rechtssysteem, dat volgens hen wordt gekenmerkt door afgedwongen bekentenissen, marteling en opsluiting zonder duidelijke aanklacht.

Hongkong was tot 1997 een Britse kroonkolonie. Het maakt nu deel uit van China volgens het principe 'één land, twee systemen'. Zo heeft Hongkong een eigen rechtssysteem en een eigen parlement.