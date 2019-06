Trump zou toch FBI inlichten bij verkiezingshulp uit buitenland

Volgens Trump vielen deze praktijken onder het gebruikelijke onderzoek naar politieke tegenstanders. "Er is niets mis met luisteren", zei hij. Hij gaf aan dat hij misschien wel naar de FBI zou stappen als hij dacht dat er iets niet in de haak was.

De president kreeg meteen veel kritiek over zich heen, voornamelijk van de Democratische presidentskandidaten. "Weer verwelkomt president Trump buitenlandse bemoeienis met onze verkiezingen", zei Joe Biden, koploper bij de Democraten. "Dit is geen politiek, dit is een bedreiging voor onze nationale veiligheid."