Belgische douane ontdekt grote partij cocaïne voor Nederland

De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne ontdekt die voor Nederland bestemd was. De drugs zaten tussen een lading rijst en werden aangetroffen bij een routinecontrole.

Mogelijk moest de meer dan 3000 kilo cocaïne vervoerd worden naar de regio Den Haag. De Belgische politie seinde daarom de collega's in Den Haag in, maar het is nog niet duidelijk voor wie de cocaïne bestemd was.

Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog.