WHO diep bezorgd over ebola, maar geen internationale noodtoestand

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept vanwege de verspreiding van ebola van Congo naar Uganda geen wereldwijde noodtoestand uit, maar is wel diep bezorgd over de situatie. Dat heeft de VN-organisatie laten weten na overleg met experts.

Na een grote uitbraak van ebola in 2014, die ruim 11.000 mensen het leven kostte, dook het virus vorig jaar zomer op in Congo. Inmiddels zijn daar 1400 mensen overleden. Afgelopen week sloeg ebola over naar buurland Uganda. Het eerste slachtoffer, een Congolese jongen van 5, is al begraven. Ook zijn familieleden vertonen besmettingsverschijnselen.

Vandaag was de derde keer dat de WHO samenkwam om de situatie in het ebolagebied te bespreken. Experts achten de dreiging voor andere landen niet groot genoeg om een internationale noodtoestand uit te roepen.

Te weinig middelen

Wel sprak de WHO-voorzitter uit dat hij "diep teleurgesteld" is dat het de getroffen landen aan de middelen ontbreekt om de epidemie de kop in te drukken. Hij riep opnieuw geldschieters op om actie te ondernemen.

Het indammen van het zeer besmettelijke ebolavirus in Congo is lastig. Hulpverleners kunnen hun werk in het gebied slecht doen, door gevechten tussen het leger en opstandelingen. Ook heerst er veel wantrouwen jegens regering en hulporganisaties. Er doen veel samenzweringstheorie├źn de ronde.