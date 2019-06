Nederlandse terreurverdachte in Suriname veroordeeld, broer vrijgesproken

Een Nederlandse terreurverdachte in Suriname is veroordeeld tot twee jaar cel voor het verlenen van steun aan Islamitische Staat. Omdat Raoul A. ook al zo lang in voorarrest zat, is hij direct vrijgelaten.

Zijn broer stond ook terecht, maar die werd vrijgesproken omdat de rechter deelname aan een terroristische organisatie niet bewezen achtte. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen A. en zijn broer respectievelijk zes en vier jaar geëist.

A. steunde Islamitische Staat onder andere door een Surinaamse jihadist te helpen met zijn vertrek naar Syrië. In de woning van A. werd een vuurwapen en munitie gevonden. Die had de man naar eigen zeggen aangeschaft ter zelfverdediging. Hij was naar eigen zeggen van plan geweest om een wapenvergunning aan te vragen.

De zaak rond de twee broers uit Den Haag deed twee jaar geleden veel stof opwaaien toen ze door zwaarbewapende politiemensen in hun ouderlijk huis in Paramaribo werden gearresteerd. in eerste instantie werden ze beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade en ambassadeur in de Surinaamse hoofdstad. Het OM liet die beschuldiging later vallen.

Sympathie voor IS

Wel vond de officier van justitie dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan andere strafbare zaken. Zo zou hij mensen hebben opgeroepen om naar Syrië af te reizen en geld hebben ingezameld voor de gewapende strijd in het gebied. Ook verklaarden getuigen dat de man had gezegd een aanslag te willen plegen in Suriname. A. erkende dat hij sympathie voor IS had gehad, maar zei nooit van plan te zijn geweest om mee te werken aan terroristische acties.

De arrestatie van de twee broers heeft voor de familie grote gevolgen gehad. Het tweetal was de drijvende kracht achter het slagersbedrijf van hun vader. De omzet van het bedrijf zou sinds de arrestatie fors zijn gedaald.

"We weten nog niet of we een schadevergoeding gaan indienen of dat Raoul in hoger beroep gaat tegen zijn straf", zegt hun zus tegen de NOS. "Het nieuws is nog zo vers. We zijn blij dat dit eindelijk voorbij is en we gaan nu eerst vooral bijkomen en genieten van elkaar. We zijn God dankbaar dat we na twee jaar weer compleet zijn en dat het recht heeft gezegevierd."