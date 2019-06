Baby die in Chicago werd geroofd bij gruwelmoord alsnog overleden

Een baby die vorige maand uit de buik van zijn hoogzwangere moeder werd gesneden, is alsnog overleden. De familie van het kind schrijft op Facebook dat baby Yovanny op de intensive care is overleden aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

De gruwelijke moord op de moeder schokte Chicago. De 19-jarige Marlen Ochoa-Lopez was naar een adres gegaan om gratis kleding op te halen, maar werd daar gewurgd. Vervolgens werd de baby uit haar lichaam gesneden en ging een van de vermoedelijke daders met het geroofde kind naar het ziekenhuis, omdat het niet ademde.

Medisch personeel vond het al opvallend dat de 46-jarige Clarisa Figuero geen tekenen vertoonde van een recente bevalling. De politie ontdekte later bij toeval wat er was gebeurd, nadat was gebleken dat Figuero en Ochoa-Lopez elkaar via Facebook hadden gesproken. Bij het huis van de de vrouw werd het lichaam van Ochoa-Lopez gevonden in een vuilniszak.

Volgens de autoriteiten had Figuero kort voor de moord haar volwassen zoon verloren. Daarop zou ze maandenlang hebben volgehouden dat ze opnieuw zwanger was. In maart, een maand voor de moord, werd ze lid van een Facebookgroep voor zwangere vrouwen. Kort daarna zou ze contact hebben gekregen met Ochoa-Lopez.

Samen met haar dochter van 24 is Figuero aangeklaagd voor moord. De vriend van de 46-jarige vrouw wordt ervan beschuldigd dat hij de moord heeft willen toedekken.