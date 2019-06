OM eist celstraffen in zaak van neergestoken advocaat

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van tien en twaalf jaar tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Het OM ziet de aanval als een poging tot moord.

De vrouw werd in september 2017 in haar kantoor plotseling met een stanleymes aangevallen en raakte daarbij zwaargewond. De dader, een jonge man die onder het voorwendsel van een scheiding naar de jurist was gegaan, is nog steeds spoorloos.

Na lang onderzoek kwam justitie drie verdachten op het spoor die betrokken zouden zijn geweest bij het steekincident. Volgens het OM werd de moordpoging in opdracht gedaan; een van hen zou 20.000 euro hebben gekregen om de vrouw toe te takelen. Het motief van de onbekende opdrachtgever blijft nog altijd onduidelijk.

Doodschopper grensrechter

Een van van de verdachten is Yassine D., die eerder in de cel zat voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012. Tegen hem is twaalf jaar cel geëist. Volgens de officier van justitie laat hij een patroon van geweld zien.

Het OM wil de andere verdachte, Marwan I., tien jaar in de gevangenis zien. Tegen de derde verdachte, die als chauffeur van de anderen zou hebben gediend, is te weinig bewijs, concludeert het Openbaar Ministerie.

De advocaat van de verdachten vraagt de rechter om zijn cliënten vrij te spreken, omdat er volgens hem geen bewijs is dat ze iets met de steekpartij te maken hebben.

Omdat de opdrachtgever nog steeds niet is gevonden, vreest de neergestoken advocaat dat altijd onduidelijk zal blijven wie achter de aanval zit. Ook de zus van het slachtoffer is getraumatiseerd. Ze vond haar zus bloedend op de grond. Inmiddels is het advocatenkantoor dat beide vrouwen hadden failliet, meldt Omroep West.