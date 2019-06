Bayer investeert miljarden in alternatief voor omstreden onkruidverdelger

Geneesmiddelen- en gewasbeschermingsreus Bayer steekt de komende tien jaar vijf miljard euro in de ontwikkeling van een alternatief voor glyfosaat. De productie en verkoop van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel wordt niet gestopt. Bayer wil ook na 2022 met verkoop doorgaan. De huidige EU-vergunning loopt dan af.

Bayer is sinds vorig jaar eigenaar van Monsanto, het bedrijf dat onkruidverdelger Roundup op de markt brengt. Glyfosaat is het belangrijkste ingrediƫnt. De overname heeft Bayer met miljardenclaims opgezadeld, omdat Roundup kanker zou veroorzaken. Bayer bestrijdt dat.

In de VS lopen 13.000 rechtszaken over Roundup. Al twee keer veroordeelde een rechtbank de producent tot schadevergoeding van rond de 80 miljoen dollar. Bayer ging in hoger beroep. Het product wordt in meer dan 160 landen verkocht.