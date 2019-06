Curaçao krijgt nog enig respijt om begroting op orde te krijgen

De Rijksministerraad heeft nog geen knopen doorgehakt over Curaçao. Het zag ernaar uit dat het land een 'aanwijzing' zou krijgen om het financieel beheer en de begroting op orde te brengen. Maar staatssecretaris Knops zegt dat de Rijksministerraad er over drie weken over verder zal praten.

Knops benadrukte dat Den Haag en Willemstad al langer praten over mogelijkheden om de economie op Curaçao te stimuleren en hervormingen van de grond te krijgen. "Die gesprekken zullen we blijven voeren en we gaan de samenwerkingsovereenkomst uitwerken en concretiseren."

De Rijksministerraad heeft ook gepraat over het verzoek van Curaçao om af te wijken van de 'gewone' begrotingsregels, omdat er sprake zou zijn van een bijzondere situatie: de crisis in Venezuela. Ook daar is nog geen besluit over genomen. Knops erkende wel dat de crisis in Venezuela grote gevolgen heeft voor Curaçao.

Premier Rhuggenaath van Curaçao, die ook bij de Rijksministerraad was, is blij dat er nog "ruimte" is om de gesprekken voort te zetten. Hij benadrukte dat zijn regering zich heeft gebonden aan een "duurzamer, structureel hervormingsprogramma". Rhuggenaath zei er zeker van te zijn dat dat met steun van Nederland gaat lukken.