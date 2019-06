Zwitserse vrouwen voeren actie voor meer gelijkheid

Volgens een onderzoek van het World Economic Forum staat Zwitserland op de 44e plaats van de landen als het gaat om loongelijkheid en op plek 59 wat betreft het aandeel vrouwen in topposities in de politiek en het bedrijfsleven. Het vrouwenkiesrecht in Zwitserland werd ingevoerd in 1971, veel later dan in de meeste andere Europese landen.

De datum van vandaag is symbolisch. De laatste keer dat Zwitserse vrouwen demonstreerden was op 14 juni 1991. Toen legden 500.000 vrouwen het werk neer.

Ten tijde van die staking hadden er nog nooit vrouwen in de regering gezeten en was er ook geen wettelijk zwangerschapsverlof. Het recht op zwangerschapsverlof is nu wel vastgelegd in de wet. Sinds 1991 hebben er acht vrouwen in de regering gezeten.