Politieagent in West-Brabant op internet met de dood bedreigd

Een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant wordt bedreigd met de dood. Er zijn afgelopen week meerdere mensen aangehouden die mogelijk betrokken zouden zijn bij de bedreiging. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De bedreigde agent werkt bij een lokaal politieteam en draagt soms een uniform, maar hij werkt ook in burgerkleding. Een mogelijke aanleiding voor de bedreiging is een recent drugsonderzoek bij een pand in Bergen op Zoom, waarbij de agent betrokken was. Omstanders hebben, volgens de politie, na die actie informatie over de bewuste agent op sociale media gedeeld.

Beloning van tienduizenden euro's

Een criminele groep zou sindsdien via internet op zoek zijn naar de agent. Er wordt gedreigd de man om te brengen. De leden van de groep zeggen een beloning uit te loven van tienduizenden euro's voor informatie over de politieman, meldt Omroep Brabant.

De politie en het Openbaar Ministerie nemen de bedreigingen heel serieus. De agent wordt nu beveiligd. Er zijn vorige week een paar mensen aangehouden en gehoord. Ze worden verdacht van opruiing. Na het verhoor mochten ze weer gaan, maar ze blijven in beeld.

Impact enorm

Volens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant hebben de bedreigingen een enorme impact op de agent. "Je wil gewoon niet dat dit met politiemensen gebeurt. Dit is onaanvaardbaar. Agenten zijn best wel wat gewend, maar dit is echt van een andere orde".

Begin dit jaar kwam naar buiten dat al eerder een agent van dezelfde politie-eenheid is ontsnapt aan een moordaanslag. Ook toen had een groep criminelen het op een agent gemunt. Die zaak staat los van de zaak die nu speelt.