Als kind geroofde Argentijn vindt na 42 jaar zijn familie terug

Een Argentijnse man die als baby door de geheime dienst bij zijn ouders werd weggehaald is na 42 jaar herenigd met zijn biologische familie.

Javier Darroux Mijalchuk was vier maanden oud toen zijn ouders in 1977 onder nooit opgeloste omstandigheden verdwenen: eerst zijn vader en een paar dagen later zijn moeder en Javier zelf.

Zijn ouders zijn vrijwel zeker slachtoffers van de Argentijnse militaire dictatuur, die tussen 1976 en 1983 30.000 politieke tegenstanders liet opsluiten, martelen en vermoorden. Darroux kwam in een adoptiegezin terecht.

Vermoeden

Zijn adoptieouders wisten niets over zijn echte identiteit. Darroux wist dat hij was geadopteerd. Op latere leeftijd begon hij te vermoeden dat zijn biologische ouders door de militairen waren vermoord. In 2006 realiseerde hij zich dat zijn 'echte' familie misschien wel op zoek was naar hem.

Hij riep de hulp in van de Grootmoeders van de Plaza de Mayo. Deze mensenrechtenorganisatie zoekt naar kinderen die tijdens de dictatuur bij hun ouders werden weggehaald en probeert ze met hun biologische familie te herenigen.