Slechts 1 op de 10 vaders maakt gebruik van ouderschapsverlofregelingen. Ze durven het vaak niet aan te kaarten bij hun leidinggevenden, krijgen te horen dat zo'n verlof te ingewikkeld is of ze vragen er niet om, omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie. Het staat allemaal een rapport van kenniscentrum Rutgers dat vandaag is uitgekomen.

Jelle Hoekstra kan daarover meepraten. In februari werd hij vader en moest hard knokken om zijn leidinggevende te overtuigen om extra vrij te krijgen. "Mijn directe collega's snappen het prima, maar als je iets wilt regelen met een leidinggevende dan loop je tegen dingen aan", vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hoekstra werkt bij een multinational en merkt dat zijn collega's in Duitsland en in Scandinavische landen veel ruimere regelingen hebben voor ouderschapsverlof. Toch zit het probleem 'm niet in de regels, maar vooral in de manier waarop leidinggevende ermee omgaan: "Er zijn wel allerlei wettelijke regelingen, maar je krijgt soms het gevoel van: 'Moet dat nou?' Je hebt kraamzorg en de moeder is thuis.'"

Uiteindelijk heeft Hoekstra een manier gevonden: "Ik ben van 5 dagen werk per week naar 4 dagen gegaan. Om toch zoveel mogelijk tijd met het kind door te brengen."

Enorm veel gezeur

Binnen de transportsector waar Christiaan Kroon werkt als chauffeur is normaliter één dag vrij krijgen al lastig. "Het is een stoere mannenwereld waar makkelijk 60 uur per week wordt gewerkt." Dat leverde vijf jaar geleden problemen op toen de eerste zoon van Kroon werd geboren."Ik ben als chauffeur al veel weg, dus wil ook veel met gezinsleven te maken hebben. Daarom wilde ik een dag minder werken."

De werkgever van Kroon maakte er in eerste instantie geen probleem van, maar dat veranderde toen het bedrijf werd overgenomen. "Ze zeiden: 'Hoezo ouderschapsverlof? Je hebt toch een vrouw die voor het kind zorgt. De auto moet toch rijden.' Enorm veel gezeur heb ik erover gehad." Met behulp van de vakbond won Kroon de strijd en hij werkt nu een dag minder.

Toch ziet dat Kroon dat zijn voorbeeld door andere vaders in het transportbedrijf amper wordt gevolgd. "Er zijn onder mijn 100 collega's veel jonge vaders en maar eentje is er na mij ook minder is gaan werken."