Cyprioten walgen van seriemoordenaar en falend onderzoek

Zowel de minister van Justitie als de politiechef zijn opgestapt vanwege het schandaal. Er lijkt sprake van een opeenstapeling aan laksheid. De politie deed bijvoorbeeld niets met aangiften vanuit de Filipijnse gemeenschap over de vermissing van twee Filipijnse vrouwen.

"De politie ging er niet op in 'omdat het maar Filipijnen waren'. Daarom heeft de seriemoordenaar zo lang door kunnen gaan", zegt Griekenland-correspondent Bruno Tersago van de Belgische VRT. Het eerste slachtoffer verdween in 2016 en werd in april dit jaar toevallig gevonden in een verlaten mijnschacht.

'Seksuele intimidatie geen uitzondering'

De racistische ondertoon, van de moorden én het strafonderzoek, maakt de zaak extra gevoelig. De naar schatting 60.000 voornamelijk Aziatische huishoudelijke hulpen op het eiland worden volgens mensenrechtenorganisaties vaak slecht behandeld.

"Er heerst een taboe op dit onderwerp", zegt Tersago. "Deze vrouwen werken vaak 10 tot 15 uur per dag. Ze slapen in een klein kamertje en seksuele intimidatie is geen uitzondering." De moordzaak heeft volgens Tersago de schijnwerpers op dit soort excessen gezet.

Waarom de 35-jarige verdachte het op buitenlandse vrouwen had voorzien, is nog onduidelijk. Omdat het moordonderzoek nog loopt is Metaxas formeel nog niet aangeklaagd. Mogelijk gebeurt dat als hij vandaag voor de rechter verschijnt.