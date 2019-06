Ongeluk met vrachtwagen op A2 dreigt problemen op te leveren voor de spits

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Den Bosch dreigt problemen te gaan veroorzaken tijdens de spits. Volgens het Omroep Brabant reed de vrachtwagen rond 04.15 uur tegen de vangrail bij de Maasbrug en vielen daarbij containers op de weg in de tegenovergestelde richting. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens het Brabants Dagblad raakte de chauffeur lichtgewond.

De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is vanwege bergingswerkzaamheden afgesloten ter hoogte van knooppunt Deil, meldt de ANWB. In de andere richting is ter hoogte van knooppunt Hintham de linkerrijstrook dicht.

Verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid via Gorinchem/Breda via de A15, A27 en A59. Verkeer richting Eindhoven via de A15, A27 en A58.