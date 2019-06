Chaos op A2 na ongeluk met vrachtwagen, vertraging 'enorm'

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Den Bosch veroorzaakt grote problemen in de spits. De snelweg werd vanochtend vroeg bij Kerkdriel richting het zuiden afgesloten en dat leverde lange files op. Volgens de ANWB is de vertraging in de ochtendspits "enorm".

Automobilisten wordt aangeraden om via Gorinchem om te rijden. Inmiddels is richting het zuiden een rijstrook weer vrijgegeven en kan het verkeer mondjesmaat gaan rijden. De weg richting Utrecht is weer helemaal open.

De vrachtwagen reed even na 04.00 uur tegen de vangrail bij de Maasbrug en daarbij vielen twee containers op de weg in de tegenovergestelde richting. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het Brabants Dagblad meldt dat de chauffeur lichtgewond raakte.

Bekijk beelden van het ongeluk: