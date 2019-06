Liefdesbrieven Leonard Cohen geveild voor bijna acht ton

Meer dan vijftig liefdesbrieven van de overleden Canadese singer-songwriter Leonard Cohen hebben op een veiling omgerekend ruim 770.000 euro opgebracht.

De brieven zijn geschreven in de jaren 60, toen Cohen een relatie had met Marianne Ihlen. Zij inspireerde Cohen onder meer So Long, Marianne te schrijven, een van zijn bekendste nummers.

Cohen overleed eind 2016 op 82-jarige leeftijd aan leukemie, vijf maanden nadat Ihlen aan dezelfde ziek was overleden.

Hogere opbrengst dan verwacht

Een brief die Cohen in december 1960 schreef bleek het meeste waard: bijna 50.000 euro. Uiteindelijk leverden de liefdesbrieven bijna vijf keer meer op dan veilinghuis Christie's had verwacht. De opbrengst gaat naar de familie van Ihlen.

Op de veiling werd ook een bronzen bel geveild voor 70.000 euro. De bel hing in het huis van Cohen en Ihlen op het Griekse eiland Hydra, waar de twee elkaar hadden ontmoet.

Cohen werd geboren in een middenklasse gezin in de Canadese stad Montreal. Na een universitaire studie besloot hij in New York te gaan wonen, waar hij liedjes ging schrijven. Aanvankelijk schreef hij voor anderen, maar in 1967 bracht hij zijn eerste eigen album uit, Songs of Leonard Cohen. Naast So long, Marianne schreef hij ook wereldhits als Suzanne en Hallelujah.