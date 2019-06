Amerikaan die zijn vijf kinderen vermoordde ter dood veroordeeld

In de Amerikaanse staat South Carolina is een man ter dood veroordeeld voor het vermoorden van zijn vijf kinderen. Timothy Jones Jr. bekende eerder dat hij hen in augustus 2014 om het leven heeft gebracht. De kinderen waren tussen de 1 en 8 jaar oud. De 37-jarige Jones liet geen emotie blijken bij het horen van het vonnis.

Jones vermoordde zijn 6 jaar oude zoon, nadat die over de telefoon tegen zijn moeder had opgebiecht dat hij een stopcontact kapot had gemaakt. In de uren daarna bracht hij zijn andere kinderen één voor één door wurging om het leven.

Nadat hij ze had vermoord reed Jones negen dagen rond met hun lichamen. Vervolgens dumpte hij de stoffelijke overschotten in vuilniszakken langs de kant van de weg. Enkele uren later werd hij gearresteerd nadat een politieagent de kinderen had gevonden.

Unaniem

De jury oordeelde unaniem. De familie van de man had gevraagd zijn leven te sparen. Ook de moeder van de kinderen was tegen de terdoodveroordeling van haar ex-man, omdat ze principieel tegen de doodstraf is. Wel zei ze het besluit van de jury te respecteren. De advocaten van de man zetten tevergeefs in op wat zij noemen 'niet-gediagnosticeerde schizofrenie', verergerd door drank- en drugsgebruik.

In South Carolina is de doodstraf sinds 2011 niet meer voltrokken. De staat beschikt ook niet meer over het middel waarmee de dodelijke injectie wordt toegediend. Vijf jaar geleden werd er voor het laatst iemand ter dood veroordeeld.