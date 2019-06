Kabinet zet geld opzij voor werklozen door sluiting kolencentrales

Het kabinet zet ruim 20 miljoen euro opzij voor werknemers die door milieumaatregelen hun werk verliezen. Het gaat onder meer om werknemers van kolencentrales. Dat schrijven de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Wiebes van Economische Zaken.

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 bijna gehalveerd worden. Recent onderzoek van de planbureau's wees uit dat die doelen volgens de huidige klimaatplannen niet gehaald worden. Eerder berichtte de NOS al dat het kabinet honderden miljoen extra uittrekt om de doelen wel te bereiken.

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af dat de kolencentrales in 2030 dicht moeten. Twee centrales, de Hemweg en de Amercentrale gaan nu al eerder dicht. Ook voor de andere centrales wordt naar eerdere sluiting gestreefd.

'Kolenfonds'

In maart zegde minister Wiebes de Kamer toe naar vormen van compensatie te kijken. Vakbonden zeggen al langer dat er voor werknemers die hun baan verliezen een kolenfonds moet komen, vergelijkbaar met het mijnenfonds na de sluiting van de Limburgse mijnen.

FNV denkt dat alleen al door de sluiting van kolencentrales 2800 banen op de tocht komen staan. De vakbond zegt "na jaren van strijd" verheugd te zijn met het nu toegezegde geld.

"Met de financiƫle injectie van 22 miljoen euro kunnen dit jaar al de medewerkers uit de kolenketen in en rond de Hemwegcentrale in Amsterdam worden geholpen", aldus de vakbond op de site. Het gaat om zo'n 100 mensen in het westelijk havengebied van Amsterdam, bij de Hemwegcentrale en overslagbedrijf OBA. Het geld kan gebruikt worden om mensen aan ander werk te helpen.