Poetin ontslaat kopstukken politie voor arrestatie journalist

De Russische president Poetin heeft twee kopstukken van de politie ontslagen die betrokken waren bij de arrestatie van onderzoeksjournalist Ivan Goloenov. Hij werd vorige week opgepakt op verdenking van drugshandel. Dinsdag werd hij vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs, na breedgedragen protest tegen zijn arrestatie.

De weggestuurde kopstukken zijn Joeri Devjatkin, het hoofd van de Moskouse antidrugseenheid, en Andrej Poetsjkov, de baas van het politiekorps in West-Moskou. De minister van Binnenlandse Zaken, Kolokoltsev, had Poetin om hun ontslag gevraagd.

Ondanks de vrijlating van Goloenov gingen gisteren alsnog duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de arrestatie van de onderzoeksjournalist. Daarbij zijn volgens onafhankelijke waarnemers meer dan 400 mensen gearresteerd. De politie zelf heeft het over ongeveer 200 arrestaties. Het merendeel zou weer zijn vrijgelaten.

Onderzoek naar geweld

Poetins woordvoerder, Dmitri Peskov, zegt dat het Kremlin op de hoogte is van klachten over buitensporig politiegeweld bij de demonstratie van gisteren. Hij verwacht dat er een onderzoek naar komt. Ook zegt hij dat Poetin gaat kijken naar manieren waarop kan worden voorkomen dat drugsaanklachten door de politie worden misbruikt om onschuldige mensen vast te zetten.

Volgens correspondent David Jan Godfroid is het moeilijk om zeker te weten wat de overwegingen van Poetin zijn voor de ontslagen. "Maar de politie heeft deze zaak op poten gezet en daar is een hoop ophef over ontstaan. Het zou kunnen dat hij wil zeggen: dit moeten jullie niet op eigen houtje doen. Het kan best dat hij de politie wil laten weten dat hij de lakens uitdeelt", zegt Godfroid.