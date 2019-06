Justitie eist 20 jaar celstraf tegen weduwe van vermoorde man in Friesland

De officier van justitie heeft twintig jaar cel geëst tegen Jessica B. voor de moord op haar man Tjeerd van Seggeren. Zijn lichaam werd in juli 2017 gevonden in een weiland in het Friese plaatsje De Westereen.

Van Seggeren was op 8 juli naar een muziekfestival in de buurt van zijn woonplaats gegaan, waar zijn vrouw hem zou ophalen. B. heeft naar eigen zeggen haar man niet opgehaald omdat ze hem niet kon vinden. Haar telefoon was leeg en daardoor kon ze hem niet bellen. De dag erna gaf ze zijn vermissing door aan de politie. Agenten troffen zijn lichaam toen met ernstige verwondingen aan in een weiland.

"Ik ben ervan overtuigd dat de verdachte bij de moord betrokken is. Het is vrijwel uitgesloten dat ze dit alleen kon doen. Er zat een plan achter. Ik ben van mening dat er sprake is van medeplegen en moord, van voorbedachte rade", stelt officier van justitie Henk Mous.

Zware verwondingen

Het lichaam lag niet ver van de plek waar de vrouw die nacht was geweest, schrijft Omrop Fryslân. De man had zwaar hoofdletsel en meerdere grote verwondingen op zijn lichaam.

Zijn familie en anderen wezen volgens de officier al snel naar B. Zij zouden relatieproblemen hebben gehad.

Volgens het OM is uit onderzoek gebleken dat de vrouw haar man wel degelijk heeft gezien na het festival. Zowel Van Seggeren als de verdachte was in de nacht van 8 op 9 juli rond 00.32 uur op de afgesproken plek. Dat B. meer tijd nodig had om naar haar woning terug te keren dan normaal, kwam volgens het OM doordat ze een medeverdachte moest afzetten. Het slachtoffer had zulke ernstige verwondingen dat B. dit niet alleen gedaan kan hebben.

Femme fatale

Volgens het OM is Van Seggeren "letterlijk in de val gelokt door een femme fatale". Haar DNA is aangetroffen op de binnenkant van zijn onderbroek en op zijn heupen. Dat kan erop wijzen dat ze hem heeft afgeleid met seks. Mogelijk is een medeverdachte toen op de man gaan inslaan. Maar dit kan op basis van de sporen niet onomstotelijk bewezen worden.

De rechtszaak gaat morgen verder.