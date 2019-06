Opkomst pensioenreferendum: één op de vijf FNV-ers heeft al gestemd

De uitkomst van het referendum geldt als "zwaarwegend advies" aan het ledenparlement van de FNV. Bij een duidelijke uitslag zal het 105 leden tellende parlement direct een besluit nemen en volgt een persverklaring. Als de uitslag erom hangt zal het ledenparlement in conclaaf gaan en kan het langer duren.

Bij vorige referenda bij de FNV was de opkomst vaak laag. Bij een referendum in 2010, ook over pensioenen, kwam slechts 13 procent van de leden opdagen. In 2004 werd de hoogste opkomst bereikt, 32 procent van de leden stemde toen over levensloop en prepensioen.

Het CNV houdt ook een ledenraadpleging over het pensioenakkoord. De uitkomst daarvan wordt zaterdagmorgen verwacht.