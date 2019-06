Al jaren dolgelukkig samen, zelfs met een groot leeftijdsverschil

Stellen met een groot leeftijdsverschil lopen meer kans om uit elkaar te gaan. Als de partners vijf tot tien jaar schelen, is de kans op een breuk bijna 30 procent, meldde het CBS vanochtend.

Het bericht over het leeftijdsverschil leverde veel reacties op. Vrijwel uitsluitend mensen die nog bij elkaar zijn - en zich dus niet herkennen in het CBS-onderzoek - delen hun ervaringen op sociale media.

"Mijn man en ik schelen 23 jaar. Ik ben nu 36 en mijn man 59. We zijn 12 jaar bij elkaar. We zijn dolgelukkig en zijn zeker niet van plan uit elkaar te gaan. Leeftijd zegt niet zoveel. We vullen elkaar goed aan en hebben veel lol samen", schrijft een vrouw op de Facebookpagina van de NOS.

Ook Jeanine Korte (59) reageerde. Zij en haar man zijn al 33 jaar samen en schelen 29 jaar. Ze vertelt nooit last te hebben gehad van het leeftijdsverschil en heeft tot het 80e levensjaar van haar man veel met hem samen gedaan.

Nu is dat wat lastiger, want de man van Jeanine is aan het dementeren. Juist om die reden is ze ook blij dat ze nog met hem samen is. "Je ziet in het verpleeghuis veel mensen die geen bezoek krijgen, of bewoners van wie de echtgenoot één keer per week langskomt. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik vecht als een leeuwin voor ons, dat overwint ook nu het verdriet van zijn ziekte."

Breuk door verwachtingen

Toch geldt dat samen oud worden voor 30 procent van de stellen met een groot leeftijdsverschil niet gebeurt. Zo'n breuk ontstaat volgens relatietherapeut Marco Schijf altijd door verwachtingen. "Als er een groot leeftijdsverschil is, merk je vaak dat de een al bepaalde onderdelen van het leven heeft meegemaakt, terwijl een jonger iemand die dingen nog niet kent."

Het willen beleven van nog ontbrekende verwachtingen kan dan zorgen voor een breuk. Schijf beschrijft als voorbeeld een stel waarbij de een net klaar is met studeren en borrels wil drinken met collega's, terwijl de oudere partner aan een gezin denkt. Dit is overigens wel iets wat op alle leeftijden kan optreden. "Bijvoorbeeld als de een al naar zijn pensioen toewerkt en de ander nog vol in het arbeidsproces staat."

Zoals ook uit de cijfers en uit de ervaringen blijkt, is het zeker niet zo dat relaties met een groot leeftijdsverschil altijd mislukken, maar voor wie wat hulp kan gebruiken adviseert Schijf om goed met elkaar te praten om erachter te komen waar de verwachtingen nog liggen.