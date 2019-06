SP betaalt cartoonist Oppenheimer schadevergoeding

De SP betaalt cartoonist Ruben Oppenheimer 8500 euro schadevergoeding voor het gebruik van een cartoon in het veelbesproken SP-campagnefilmpje voor de Europese Verkiezingen. Dat zijn de advocate van de cartoonist en de SP overeengekomen.

Op het filmpje kwam veel kritiek. In het filmpje zie je een sterk op Eurocommissaris Frans Timmermans lijkende man, die onder meer de wc doortrekt met een koord met een trekpop..

De trekpop in het fimpje was een cartoon van Oppenheimer van oud-minister Opstelten. Op het lijf was het hoofd van premier Rutte uit een andere spotprent geplakt, van Mirjam Vissers. De SP had Oppenheimer niet om toestemming gevraagd.